Piace, il presidente Polenghi: “La società non esce indebolita da questo caos”

Il Piacenza ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, Carlo Zerminiani che, nella mattinata di mercoledì 20 novembre, ha rescisso il contratto che lo legava al Lumezzane. Il nuovo dirigente era presente alla partita del Garilli dove il Piacenza ha piegato il Villa Valle per 2-1, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale dove se la vedrà con il Sant’Angelo. A fine gara, il presidente Marco Polenghi ha commentato le ultime, convulse ore che hanno portato all’esonero di mister Carmine Parlato, l’ingaggio e il quasi immediato addio a Simone Bentivoglio e il ritorno di Stefano Rossini.

“Società indebolita? No, anzi vedremo di uscire definitivamente da questa situazione ancor più forti di prima. Il caos gestito in questi giorni ci darà la forza per riprendere il cammino che non immaginavamo avrebbe comportato questo scenario” ha spiegato il presidente. E sull’allontanamento di Bentivoglio: “Pur stimando l’allenatore e l’uomo, ci siamo resi conto che la sua scelta avrebbe minato l’armonia e l’unità di intenti tra società, città e tifosi. Abbiamo ora piena fiducia nelle capacità di Stefano Rossini che già conosce l’ambiente. E ci aspettiamo prestazioni all’altezza da parte della squadra: certe prove non saranno più tollerate”.