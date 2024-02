“Insulti razzisti” e abbandonano il campo prima del 90′. “E’ tutto falso”

Un’altra pagina desolante dal mondo del calcio giovanile. Ieri, una gara tra Giovanissimi di Academy Moretti e Alsenese non è stata portata a termine. La squadra valdardese ha infatti preso la strada dello spogliatoio a dieci minuti dal termine per una sfida il cui esito sarà dunque determinato dal giudice sportivo.

“Un mio ragazzo di colore è stato insultato per il colore della pelle dagli avversari – ha giustificato Luca Patelli, allenatore dell’Alsenese – e quando l’Academy ha messo a segno il gol del 2-1 con il nostro portiere fuori dai pali per soccorrere un compagno colpito al capo, ho scelto questo gesto perché ero esasperato per quanto hanno subito i miei ragazzi. Fortunatamente il giocatore è stato trasportato all’ospedale e gli accertamenti hanno dato esito negativo”.

Respinge tutto quanto la società di Quarto: “Non commentiamo le accuse che ci vengono mosse, ma lo faremo quando mercoledì prossimo sarà pubblicato il comunicato ufficiale dal quale emergerà la realtà dei fatti” ha spiegato il presidente Daniele Moretti.

