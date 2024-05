Passione, 60 soci e il “Moro” come super tifoso: così è rinato il Roma Club Piacenza

Chi lo avrebbe mai detto: anche nella “fredda” Piacenza, c’è una foltissima rappresentanza di calorosi tifosi della Roma. Un cuore giallorosso che è tornato a battere ancora più forte da quando si è riformato il Roma Club Piacenza, nel luglio 2023, grazie alla presidente Clementina Toscani.

una sessantina di soci e tanta passione

“La scorsa estate – spiega la presidente – ci siamo ritrovati e abbiamo avuto l’idea di rimettere in piedi il club e devo dire con ottimi risultati, dato che siamo arrivati già ad una sessantina di soci. Seguiamo sempre la squadra da qui e quando possibile anche in trasferta e all’Olimpico”.

tifosO d’eccezione

Fra i più giovani, c’è chi non ha avuto praticamente scelta per quanto riguarda la fede calcistica, come il socio fondatore, Tommaso Costantini: “Mio papà è sempre stato tifoso della Roma, già da giovane, ispirato dalle canzoni di Venditti, da “Grazie Roma” a “Roma Capoccia” e diciamo che io ho dovuto “subire” questa grande influenza”.

Poi c’è chi, come l’ex calciatore del Piacenza in Serie A, Daniele Moretti, a Roma è nato e cresciuto, con lo stemma della lupa tatuato sul petto: “Sono romanista dal midollo, quindi quando mi hanno detto che c’era la possibilità di far parte di questo club, non ci ho pensato nemmeno un minuto”.

Oltre alla nuova sede del Bar Madison, il club si è infatti appoggiato al “Moro” e al centro di Quarto della sua Academy, per guardare la semifinale di ritorno di Europa League fra Roma e Leverkusen. Un pareggio con eliminazione che ha confermato l’equazione che dice che tifare Roma significa soffrire ad ogni partita: “È una battuta, ma è la verità: per la grande passione che abbiamo noi a Roma, abbiamo vinto pochissimo, quasi niente”.

Poco importa, l’alba di una nuova stagione sorgerà anche sul rinnovato e appassionato club piacentino.