Novara spietato, il Fiorenzuola sbanda e il ritorno in D è a un passo

Il Fiorenzuola è con un piede e mezzo in Serie D. E’ il verdetto amarissimo sfornato dalla gara di andata del playout di Serie C che ha visto il Novara sbancare il Pavesi con un pesantissimo 3-1. Tre gol incassati dai piacentini nel primo tempo in cui i valdardesi hanno tentato alcune sortite con Ceravolo, prima di incassare, in rapida successione, “i ganci” al volto di un Novara spietato. Prima è stato il solito Urso a beffare Sorzi con un inserimento da destra che ha sorpreso nettamente la difesa piacentina: colpo di testa da due passi e 0-1. Dopo un accenno di reazione fiorenzuolana, l’ingenuità di Cremonesi: braccio largo in area di rigore sul cross da destra di Bocca e rigore concesso con il supporto della Var: dagli undici metri, Bentivegna non ha sbagliato. Prima dell’intervallo, il disastro difensivo: da un corner a favore, un rimpallo innesca un contropiede coast to coast di Ongaro con Potop incapace di bloccarne l’incedere: di fronte a Sorzi, il centravanti ha firmato il tris.

Nella ripresa, mister Tabbiani ha varato una versione a dir poco spregiudicata: 3-4-3 con Bocic e Morello a fungere da esterni, Nelli da centrale difensivo. Uno schieramento reso ancor più offensivo con l’ingresso di Alberti. Ad accorciare le distanze è stato però Anelli che, su un cross da destra di Nelli, ha incornato di giustezza il gol che ha ridato fiato alle flebili speranze valdardesi. Smorzate totalmente nel finale dopo l’espulsione di Potop, cacciato per fallo da ultimo uomo sul lanciatissimo Corti dopo una sanguinosa palla persa da Nelli.

Una domenica nerissima che ha fatto segnare anche il grave infortunio di Sussi (sospetta lesione ai crociati del ginocchio) e di Cremonesi, uscito a metà ripresa. Difficilmente ci saranno domenica prossima per l’ultimo impegno del Piola dove Ceravolo e compagni sono chiamati alla missione impossibile per evitare la retrocessione.

FIORENZUOLA-NOVARA 1-3

RETI: Urso al 36’ Bentivegna su rigore al 46’ e Ongaro al 49’ p.t.: Anelli al 27’ s.t.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi (dal 29’ p.t. Nelli), Potop, Cremonesi (dal 24’ s.t. Musatti), Maffei (dal 15’ s.t. Alberti); Oneto (dal 1’ s.t. Morello), Mora, Di Gesù; D’Amico (dal 24’ s.t. Anelli), Ceravolo, Bocic. (Bertozzi, Roteglia, Bondioli, Binelli, Seck, Popovic, Brogni). All. Tabbiani.

NOVARA (4-2-3-1): Minelli; Boccia (dal 17’ s.t. Bonaccorsi), Bertoncini, Lorenzini, Migliardi; Ranieri, Di Munno; Gerardini (dal 21’ s.t. Corti), Bentivegna (dal 17’ s.t. Ngamba), Urso; Ongaro (dal 40’ s.t. Vilhjalmsson). (Mengaldo, Desjardins, Schiro, Cannavaro, Lancini). All. Gattuso.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

NOTE: angoli 17-2. Espulso al 45’ s.t. Potop per fallo da ultimo uomo. Ammoniti D‘Amico, Oneto, Bocic, Maffei e Mora. Spettatori 1.475, incasso non comunicato.