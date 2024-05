Fiorenzuola, ora serve un’impresa: col Novara sfida decisiva per restare in C

Ultima partita della stagione per il Fiorenzuola, quella che stabilirà se il prossimo anno i rossoneri giocheranno ancora in Serie C oppure se retrocederanno dei dilettanti.

col novara si riparte dal 3-1 dell’andata

Si giocherà domenica 19 maggio pomeriggio alle 18.00 allo stadio Piola la gara di ritorno dei playout contro il Novara, la squadra di Tabbiani arriva a questo appuntamento in una situazione davvero proibitiva, dopo la sconfitta per 3-1 all’andata serve infatti una vittoria con almeno 3 gol di scarto per ribaltare il verdetto e guadagnarsi così la permanenza tra i professionisti.

emergenza in difesa per i rossoneri

Non solo, sarà anche emergenza in difesa per mister Tabbiani che non avrà a disposizione Potop e Sussi, con il reparto da inventare, davanti a Sorzi dovrebbero dunque giocare Reali, Bondioli, Cremonesi e Maffei lasciando spazio a un centrocampo più robusto con Di Gesù, Mora e Oneto, in attacco toccherà invece al giovane Anelli cercare di guidare la riscossa nel tridente con Ceravolo e Bocic.