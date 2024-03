Anche mister Dionisi assiste alla disfatta intera del Fiore con la Triestina

Il Fiorenzuola cade ancora in casa. Sconfitta bruciante per 3-0 con una Triestina che, dopo una lunga crisi durata sette gare, al Comunale ha chiuso i giochi già nel primo tempo grazie al colpo di testa di Malomo dopo un piazzato da destra e con il sinistro di Rizzo scagliato dai trenta metri poco dopo la mezz’ora. Nessuna reazione rossonera che, 8′ dopo l’intervallo, ha perso Nelli per somma di ammonizioni. I giuliani hanno fatto il bello e il cattivo tempo, sciupando con Redan almeno quattro palle gol, prima di trovare il definitivo tris con Pavlev, lesto a ribattere in rete un pallone scagliato sulla traversa da Vallocchia. Un ko che ridimensiona pesantemente i propositi di salvezza diretta della squadra di Tabbiani, terz’ultima con 5 punti di svantaggio dal Novara, che ha impattato per 1-1 con il Renate. Dietro il risveglio della Pro Sesto (-4) ora fa più paura anche in vista della sfida di lunedì sera al Comunale con l’Atalanta Under 23 (ore 20.45).

In tribuna, ad assistere a parte del match, anche l’ex mister del Fiore, Alessio Dionisi, recentemente esonerato dal Sassuolo.

FIORENZUOLA-TRIESTINA 0-3

RETI: Malomo all’8’ e Rizzo al 33’ p.t.; Pavlev al 34’ s.t.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Gentile (dal 37’ s.t. Musatti), Potop, Bondioli, Maffei (dal 19’ s.t. Brogni); Di Gesù, Mora, Nelli; D’Amico (dal 31’ s.t. Anelli), Alberti (da 37’ s.t. Popovic), Bocic (dal 19’ s.t. Sussi). (Bertozzi, Grisendi, Reali, Oneto, Ceravolo, Seck). All. Tabbiani.

TRIESTINA (3-4-1-2): Matosevic; Moretti (dal 40’ s.t. Crosara), Malomo, Rizzo; Pavlev (dal 36’ s.t. Ciofani), Vallocchia, Fofana, Petrasso (dal 19’ s.t. Anzolin); El Azrak (dal 36’ s.t. Minesso); Redan (dal 19’ s.t. Celeghin), Lescano. (Diakite, Agostino, Gunduz, Correia, Jonsson, Ogliari, D’Urso, Vertainen). All. Bordin.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

Note: angoli 2-2. Ammoniti Rizzo, Malomo e Sussi. Espulso Nelli al 9’ s.t. per somma di ammonizioni.