Calcio giovanile, vittoria al debutto per rappresentative di Piacenza contro Reggio

Doppio esordio positivo per le rappresentative provinciali di calcio di Piacenza nel torneo delle province. Entrambe hanno superato l’ostacolo Reggio Emilia: gli Allievi di Barbieri hanno dominato chiudendo addirittura sull’8-1 contro i pari età granata sul campo del Gotico. Prova super di tutta la squadra, in rete sono andati gli attaccanti: quattro reti per Guidone (Academy Moretti), doppiette per Pugliese (Piacenza) e il subentrato Brusi (San Lazzaro).

Al Puppo B, ottima rimonta per i Giovanissimi di Alberti, che hanno vinto per 3-2. Nonostante le occasioni biancorosse, Reggio Emilia è passata in doppio vantaggio nel primo tempo. I piacentini però si sono rifatti nella ripresa con i gol dei giocatori del Piacenza Calcio: doppietta di Tolomeo e sorpasso con la punizione di Pelizzari a 3’ dalla fine.

Per entrambe le squadre, seconda giornata prevista per mercoledì 21 febbraio, a Noceto contro Parma.