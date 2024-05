Piacenza scivola al settimo posto per qualità della vita dei giovani: la classifica

Dei bambini e degli anziani ancora non sappiamo. Ma dei giovani sì. Piacenza resta felicemente nella top ten delle province italiane dove la loro qualità di vita è migliore. Siamo al 7° posto, però una scivolata c’è, inutile nasconderlo.

Lo scorso anno la classifica della Qualità della vita de “Il Sole 24 Ore” dedicata alle tre generazioni ci vedeva al 4° gradino sui giovani, ma nel 2022 il sistema giovanile si era conquistato l’oro, primi in Italia. Oggi stesso (27 maggio) è in uscita con il quotidiano economico la fotografia generale con tutti gli indicatori considerati sulla vita di bambini, giovani e anziani. Si potrà leggere più approfonditamente cosa funziona e cosa meno. Intanto sappiamo che Sondrio è al top per qualità della vita dei bimbi, Trento per gli anziani e Gorizia per i giovani.