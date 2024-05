Sciame di api sul palazzo Inps in piazza Cavalli a Piacenza: allerta tra i passanti

Un grosso sciame di api è stato segnalato oggi (29 maggio) sul palazzo dell’Inps in piazza Cavalli a Piacenza, a pochi passi dal municipio, nel pieno centro storico cittadino. Gli agenti della polizia locale, avvertiti da alcuni passanti, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. È stato contattato un apicoltore per la cattura degli insetti.

L’episodio ha destato un certo allarme tra i cittadini, che si sono trovati di fronte a un’inconsueta presenza di api in una zona così centrale e frequentata.