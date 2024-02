Le mille gru della pace realizzate dai bimbi volano da Piacenza a Nagasaki

Laboratori di origami e fratellanza tra i popoli: così i bambini si riprendono il cielo con le loro creazioni di carta. Sono oltre 12mila gli alunni piacentini coinvolti dal progetto, nato nel 2007, con l’obiettivo di promuovere la pace. Un’iniziativa ideata dal fotografo piacentino Massimo Bersani, che da Nagasaki, Giappone, tornò con un sogno che viaggia sulle ali di queste piccole gru di carta, e che, dopo un’interruzione nel 2019, riprende il volo quest’anno.

Mille gru della pace in volo verso Nagasaki – L’anno zero del progetto vide Bersani a Nagasaki per motivi familiari, alla ricerca di sopravvissuti alla bomba atomica. Nacque un rapporto di amicizia speciale con una maestra del luogo, Ayako Aikawa. Fu, la sua, una voce di pace che risuonò forte nel petto del fotografo. Purtroppo, c’è una straordinaria contemporaneità nel messaggio delle gru della pace. E c’è un altrettanto formidabile binomio, che associa quelle gru simbolo di pace, alle mani dei bambini, ambasciatori e artigiani di pace. Le mille gru di carta ad agosto saranno inviate, come già dal 2007, da Libertà (che sostiene il progetto da quest’anno con la Fondazione Enrica Prati e Donatella Ronconi, insieme alla Fondazione di Piacenza e Vigevano), al sindaco di Nagasaki e al quotidiano (gemellato con Libertà) Nagasaki Sb, per distribuirle alle scuole elementari della città, in particolare a quella di Shiroyama, la più vicina al centro dell’esplosione atomica.

Giornalisti, scrittori insieme ai bambini tra le Gru della pace – Dopo la pausa imposta dalla pandemia, da febbraio l’associazione Gru della pace, presieduta da Gaetano Rizzuto, ha deciso nel corso della sua assemblea di ripartire. Anche quest’anno “testimonial della pace” numero uno è Massimo Bersani che, come sempre, sta coinvolgendo amministratori, giornalisti, scrittori, religiosi, personalità di vario genere che affiancano i bambini aiutandoli nella creazione delle gru.

In queste prime settimane sono stati nelle aule il giornalista di Repubblica e scrittore Michele Serra alla scuola elementare di Trevozzo, Giangiacomo Schiavi del Corriere della Sera a Gragnano, don Davide Maloberti, direttore de Il Nuovo Giornale, a Gossolengo, Alessandro Miglioli, vicepresidente del Gruppo Libertà, alla scuola San Lazzaro di Piacenza, Gian Luca Rocco, direttore editoriale di Libertà, alle elementari di Castel San Giovanni assieme a Rizzuto, già direttore di Libertà. L’appello dell’associazione: “Affiancando i bambini, insostituibili ‘ambasciatori di pace’, grazie alle loro gru, mai come oggi dovremo sentirci tutti impegnati nella ricerca della via della pace perché ‘la pace è vita e la cura della vita è pace’. Bambine e bambini, non mancate con i vostri insegnanti a questo appuntamento”.