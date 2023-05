Dialogo e confronto: da oggi a Gragnano il sindaco Patrizia Calza ha la “delega alla pace”

Da oggi tra i compiti da svolgere da parte del sindaco c’è anche quello di cercare il dialogo e il confronto in ogni attività amministrativa. Una pratica già in uso a Gragnano ma che adesso è stata messa nero su bianco in occasione del flash mob: in accordo con la giunta, infatti, al primo cittadino Patrizia Calza è stata assegnata una nuova delega, quella alla Pace.

Se ieri il primo cittadino non ha voluto rinunciare all’appuntamento – con l’esposizione di un drappo bianco dal municipio e la lettura della poesia “Fratelli” di Ungaretti – l’iniziativa più curiosa riguarda il decreto sindacale che attribuisce la nuova delega “simbolica”.

“Abbiamo raccolto l’invito che era stato lanciato recentemente nell’incontro che si è svolto al Collegio Alberoni sul tema della pace” spiega Calza. “Si tratta di un segnale e non ci è costato nulla. Non andremo a sedere ad alcun tavolo diplomatico: semplicemente, la previsione di una delega specifica vuole semplicemente valorizzare l’importanza del lavoro svolto da una amministrazione pubblica nella direzione della Pace, bene assoluto da tutelare e alimentare continuamente perché non definitivamente acquisito”.

È saltato invece, causa maltempo, il flash mob degli studenti delle elementari e medie del paese, che doveva svolgersi in cortile.