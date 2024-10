Legge urbanistica, criticità e chiarimenti: incontro per addetti al settore

“L.R. 24/2017: a che punto siamo a 7 anni dall’entrata in vigore”, è il titolo del convegno in calendario giovedì 17 ottobre nel Centro Culturale di Gragnano (in Via Roma, 109).

L’appuntamento – aperto a tutti – sarà particolarmente rilevante per i professionisti dei diversi Ordini e per il personale sia degli enti locali (in primis i piccoli Comuni) sia di ogni realtà, privata e istituzionale, che deve confrontarsi con le indicazioni della Legge regionale urbanistica n. 24 del 2017.

Elementi innovativi e criticità della legge, problemi interpretativi, aspetti tecnici, dialogo tra “addetti ai lavori”, chiarimenti, esempi concreti e proposte per definire meglio una “lingua comune” (anche nella negozialità) tra imprenditori e Pubblica Amministrazione saranno tra i focus dell’importante evento, ispirato dalla constatazione che molte tematiche sono di analogo interesse per molti Comuni piacentini, quasi tutti ancora alle prese con la redazione del proprio Pug.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO: