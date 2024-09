Gragnano, dieci aziende del territorio regalano un nuovo scuolabus al paese

Dove non arriva il Comune, arrivano le aziende del territorio – o almeno la gran parte – per soddisfare i bisogni della popolazione. E così, a Gragnano, dieci diverse realtà imprenditoriali del territorio si sono messe in rete per acquistare un nuovo scuolabus per gli studenti del paese: un mezzo che manda in pensione definitivamente il vecchio (e inquinante) pulmino attivo da oltre vent’anni. La nuova “flotta” gialla del trasporto scolastico è stata presentata in piazza della Pace, dove la sindaca Patrizia Calza ha invitato i rappresentati delle aziende locali che hanno messo mano al portafoglio, per ringraziarli di un’attenzione al paese che non è mai scontata.