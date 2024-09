Gragnano, su il sipario sulla Valle dei libri: “Un sogno che ora diventa realtà”

L’avvio del grande progetto – promosso da Schiavi e Lanfranco Vaccari per recuperare e distribuire sul territorio (in senso turistico) migliaia di libri altrimenti destinati al macero – ha avuto come fulcro il nuovo centro culturale di Gragnano, una delle sedi della “Valle dei Libri” e che oggi ha assunto un nuovo volto inconsueto grazie al murales realizzato sulla facciata dallo street artist Daniele “Neve” Pistone.

“Un murales che non è ancora pronto e che sarà inaugurato successivamente con il suo autore” ricorda la sindaca Patrizia Calza. “Ci è voluto coraggio ma quest’opera oggi ha avuto riscontri positivi. Solo due anni fa questa Valle dei Libri sembrava un sogno irrealizzabile: oggi invece è realtà”.

L’avvio e lo sviluppo del progetto – come ha spiegato Schiavi – ha sempre avuto contorni “miracolosi”: ogni volta il progetto si è costruito da Calendasco a Gragnano, fino a Rivalta e Agazzano, con l’aiuto insperato e casuale di tante persone che hanno messo a disposizione capannoni per stipare i libri. E “volare alto” aiuta a risolvere i problemi. Anche il fermento per il progetto non sembra fermarsi. Una milanese è pronta a versare 5mila euro se nel murales comparirà Humphrey Bogart e un imprenditore piacentino si è appena fatto avanti per un ulteriore contributo.