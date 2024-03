Sulle ali della pace con le “gru” del fotografo Bersani: oltre 13mila alunni coinvolti

“L’arma più potente che abbiamo è la nostra testa”: non si stanca di ripeterlo il fotografo Massimo Bersani, che dal 2007 ogni settimana, fa tappa nelle scuole primarie piacentine per raccontare la leggenda delle gru della pace. Sono oltre 13mila i bambini già coinvolti nell’iniziativa.

Un’idea che nasce dall’incontro di Bersani con la maestra Aiako Aikawa e il racconto dei suoi giorni a Nagasaki nei momenti successivi lo scoppio della bomba atomica sulla città. Il fotografo entra in aula e coinvolge i piccoli alunni in una rappresentazione teatrale in cui parla delle conseguenze della bomba atomica attraverso la testimonianza di Sadako, una bambina malata di leucemia. “Scriverò pace sulla tue ali e intorno al mondo volerai affinché i bambini non debbano più morire così” scriveva la bambina.

Al termine dell’incontro, ogni alunno realizza la sua gru della pace per unirla a quella degli altri studenti, contribuendo così a mantenere in volo il desiderio di Sadako.

Nei giorni scorsi l’iniziativa ha fatto tappa alla scuola Alberoni di Piacenza.