Inaugurata la nuova sede del Centro per le famiglie di Castel San Giovanni

Il Centro per le famiglie di Castel San Giovanni, e dell’intero distretto di Ponente, ha trovato una casa più accogliente in via XXV Aprile nell’ex sede Inps. All’interno lavorano psicologi, mediatori familiari e culturali, educatori, avvocati, personale dell’informa famiglie e sportello contro il ritiro sociale.

I servizi, gratuiti, sono gestiti da Asp Azalea per tutto il distretto della Val Trebbia, Val Tidone e Val Luretta. La sede precedente di viale Amendola non era più dimensionata ad ospitare un servizio che negli anni è cresciuto esponenzialmente. L’affitto dei locali, di proprietà dell’Istituto per il sostentamento del clero, viene pagato da Fbh Val Tidone, operatore della logistica castellana.

“Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che va a favore di tutta la comunità ” ha sottolineato il sindaco Lucia Fontana. “La Regione – ha detto la responsabile regionale dei Centri per le famiglie Ilaria Folli – sostiene queste strutture come luogo di prevenzione. Collocarli in luoghi belli, visibili, fa la differenza”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’