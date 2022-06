Mascherine, nuove le regole: cosa c’è da sapere. Stop obbligo vaccinazione over 50

Decade oggi, mercoledì 15 giugno l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, ma con qualche eccezione. L’intenzione del governo è quella di prolungare di tre mesi e mezzo l’obbligo di utilizzo delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto come aerei, treni e bus, e negli ospedali e Rsa, con l’obiettivo di mantenere le precauzioni rispetto a una pandemia che negli ultimi giorni ha ripreso a correre. Per quanto riguarda spettacoli, eventi culturali e manifestazioni sportive, l’obbligo di usare la mascherina viene sostituito da una raccomandazione a utilizzarla, soprattutto nelle situazioni di assembramento.

Nel decreto in approvazione da parte del Consiglio dei ministri, all’articolo 11 sono previste le “Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Contemporaneamente il provvedimento rimuove l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) per i prossimi esami di Stato, ma rimane la raccomandazione ad utilizzarli. Cade l’obbligo delle mascherine anche per gli esami di terza media. Il nuovo termine per l’obbligo delle mascherine adesso rinviato al 30 settembre 2022.

Non solo mascherine: il 15 giugno scade anche l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli over 50 e per il personale della scuola e delle Forze dell’Ordine, mentre per il personale sanitario l’obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.