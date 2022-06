Lievita il costo del nuovo pronto soccorso di Castello: sorgerà in via Borgonovo

Sarà un edificio costruito ex novo di fianco al vecchio ingresso dell’ospedale e costerà non più 3 milioni e 200mila euro, ma 4 milioni di euro. Sono i primi dettagli resi noti relativamente al progetto per il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni. A renderli noti è la direttrice generale dell’Azienda sanitaria locale, Giuliana Bensa. Il progetto è stato affidato allo studio di architettura Oddi e sarà pronto per essere presentato entro fine anno. Contrariamente a quanto ipotizzato nei mesi scorsi il nuovo pronto soccorso di non sarà più lungo via 2 Giugno, ma lungo via Borgonovo. Il costo, a causa dei rincari delle materie prime, è lievitato a 4 milioni di euro. “Questo – precisa Bensa – vale per tutti i cantieri e non solo per il pronto soccorso di Castel San Giovanni”.

