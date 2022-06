Ponte dell’Olio, incidente tra due auto all’incrocio per Godi: ferite mamma e figlia

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Ponte dell’Olio, all’incrocio tra via Acerbi e la strada che conduce a Godi. Nell’impatto, che ha coinvolto due auto, sono rimaste ferite lievemente una donna e la figlia di otto anni che viaggiava con lei. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte dell’Olio, un’autoinfermieristica proveniente da Piacenza e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

