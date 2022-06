Giovanni Salsi è il Castellano dell’anno: “Grazie a lui il cinema Moderno è aperto”

Giovanni Salsi è il Castellano dell’anno 2022. L’amministrazione comunale ha deciso di assegnare il riconoscimento più prestigioso alla persona che da anni, in silenzio e senza clamori, si dedica anima e corpo a tenere aperto il cinema teatro Moderno di piazza Olubra. Un posto dove sono cresciute generazioni di castellani. Salsi è anche l’infaticabile animatore dei cinema estivi sotto le stelle.

“Grazie alla sua passione e a quella dei volontari che operano con lui – le parole del sindaco Lucia Fontana – è stato possibile mantenere in essere il cinema Moderno, La passione di Salsi verso questo luogo – aggiunge – è la passione verso un pezzo di storia di Castel San Giovanni”. “Da solo farei poco – dice il Castellano dell’anno – siamo undici volontari che da anni si adoperano per tenere aperto il Moderno”. Grazie a loro, lo storico locale è diventata una moderna sala che ha però mantenuto la sua anima di luogo identitario per la comunità locale.