Una nuova rimessa per i mezzi della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta

La Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta di via Morselli a Castel San Giovanni ha a disposizione nuovi locali. Si tratta di una rimessa, una “camera calda” come si dice in gergo, che permette di aggiungere un piccolo ma significativo tassello alla qualità del servizio che ogni giorno i volontari dell’associazione già prestano a favore del territorio. “Solitamente – dice il presidente Mariano Gaddilastri – i mezzi vengono parcheggiati nel piazzale per essere subito pronti a partire in caso di emergenza”. Questo però presuppone uno svantaggio. Il fatto cioè di avere ambulanze ghiacciate in inverno e caldissime in estate. “La camera calda – dice Gaddilastri – serve proprio a questo. Non è altro che una rimessa in cui in estate l’ambulanza, essendo riparata dal sole, si mantiene a una temperatura fresca mentre in inverno essendo il locale riscaldato consente di uscire con il mezzo già a temperatura accettabile”.

