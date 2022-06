Maturità per 2.295 studenti piacentini. Oggi la prima prova di italiano

Anche quest’anno il temuto giorno è giunto alle porte. Ansia e agitazione percorrono le aule e i corridoi delle scuole. Mani che scrivono inesorabilmente, giovani menti che ragionano, gambe che tremano per la pressione di questo importante capitolo che è l’esame di maturità.

Le prove che articoleranno l’esame di Stato 2022 saranno simbolo di un ritorno alla normalità, con l’obbligo di mascherina solo se non sarà possibile rispettare il distanziamento di un metro durante gli scritti, mentre per il colloquio finale gli studenti potranno decidere di non usarla.