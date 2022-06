Tra Borgonovo e Castel San Giovanni 210 studenti impegnati nella maturità

Davanti ai cancelli del Polo superiore Volta e della sede distaccata del Marcora si sono presentati 210 studenti per sostenere la prova di maturità. La maggiore parte del drappello di maturandi, 194, sono studenti del Polo superiore Volta di cui 131 liceali e 22 studenti del vicino Istituto Professionale di Castel San Giovanni. A loro si aggiungono altri 41 ragazzi che la prova la sostengono invece nel plesso di Borgonovo: 12 dei quali al tecnico economico e altri 29 al tecnico tecnologico. Sedici sono invece i ragazzi impegnati nelle prove di maturità nella sede distaccata del Marcora, a Castello.

Per tutti è stata la giornata “rompighiaccio”. Dopo settimane di ansie e attesa si è finalmente entrato nel vivo e per molti è stato come tirare un sospiro di sollievo. Alla fine c’è chi si è allontanato in tutta fretta per correre a preparare la seconda prova e chi invece si è concesso qualche ora di relax.