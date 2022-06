Santa Maria del Monte, Premio Solidarietà a Domenico Bombini

Al santuario di Santa Maria del Monte è stato consegnato il premio Solidarietà per la vita a Domenico Bombini, appuntato scelto in servizio al Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Pavia. Il premio al militare dell’Arma, che con grande coraggio e determinazione ha salvato una madre e i suoi figli la cui auto era finita nelle acque del torrente Brembiolo, gli è stato consegnato dal prefetto Daniela Lupo. La consegna è arrivata al temine di un’affollata cerimonia tenutasi del santuario mariano che domina la Valtidone. “Dedico questo premio ai miei colleghi, senza di loro non sarei nulla” ha detto il carabiniere.

