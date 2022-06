Bobbio film festival: aperte le iscrizioni per il seminario di critica cinematografica

Ai nastri di partenza la dodicesima edizione del seminario residenziale di critica cinematografica promossa dalla Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini. Il seminario residenziale si svolge a Bobbio durante il Bobbio Film Festival. I partecipanti avranno l’opportunità di accedere gratuitamente alle proiezioni del Bobbio film festival e di far parte della giuria ufficiale della rassegna.

Sono previsti inoltre incontri con artisti ospiti delle giornate del Bobbio Film Festival. “Il percorso formativo di critica cinematografica è un tassello che ci sta particolarmente a cuore – il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi, che sostiene l’iniziativa –, da un lato perché la formazione dei giovani è uno degli obiettivi più salienti del nostro documento programmatico, anche in ambito culturale, e altresì perché questa iniziativa mette a valore il fermento culturale che anima Bobbio nei giorni del festival. Oltre a seguire le lezioni dei docenti, i partecipanti potranno assistere alle proiezioni, far parte della giuria ed entrare in contatto diretto con i numerosi artisti ospiti delle serate”.

La gestione del corso è affidata ad Anton Giulio Mancino, critico, saggista, cinematografico e docente universitario. Tra i docenti ospiti del seminario Enrico Magrelli, Gianni Canova, Paolo Mereghetti, Stefano Francia di Celle, Alberto Pezzotta. Il Seminario prevede lezioni, visioni e discussioni collettive di opere filmiche, esercitazioni per perfezionare lo stile di scrittura critica, interpretare e analizzare il testo audiovisivo, formulare il giudizio. Il seminario è a numero chiuso. Chiunque intenda partecipare dovrà inviare una mail di richiesta di iscrizione allegando una recensione inedita e originale (lunghezza entro le 3000 battute, spazi inclusi) di un film italiano uscito nelle sale tra il 2021 e il 2022, all’indirizzo e-mail [email protected], entro e non oltre il giorno 25 luglio 2022. Gli organizzatori tengono a precisare che l’iscrizione al corso è gratuita.

Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti potranno ottenere la certificazione ufficiale del numero di ore complessive svolte ai fini dell’eventuale richiesta di crediti formativi universitari ai docenti di riferimento. Per info: www.fondazionefarecinema.it.