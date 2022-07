Bomba d’acqua e vento, danni nel Piacentino. Fuga dalla fiera di Sant’Antonino

Un violento temporale si è abbattuto poco fa sul territorio piacentino. In città e provincia si registrano lampi, tuoni, raffiche di vento, forte pioggia o persino grandine. “Un’ondata di maltempo dovuta al cedimento dell’alta pressione – spiega l’esperto Vittorio Marzio, referente dell’associazione Meteo Valnure – che favorisce un leggero rinfrescamento dell’aria a fronte del caldo torrido prevalente in questi giorni. Le raffiche di vento variano dagli 80 ai 90 chilometri orari. A porre fine alla siccità, comunque, non sono queste piogge passeggere”.

Il temporale ha provocato qualche danno sulla fiera di Sant’Antonino in centro storico a Piacenza, rovesciando le tende dei banchi e costringendo i passanti a mettersi al riparo, mentre gli ambulanti sono stati autorizzati a smobilitare. Il vento ha spezzato una pianta in piazza Duomo. Viene segnalata una persona ferita nel dehors di un bar sul Facsal. Altri alberi sono caduti in provincia. In piscina a San Giorgio diversi ombrelloni si sono staccati dal suolo. Il timore, poi, è che la grandinata registrata in certe zone possa aver danneggiato le colture sui campi agricoli.

CAOS IN FIERA – Tutti gli operatori della polizia locale di Piacenza sono stati fermati in servizio: la sala operativa è intasata dalle segnalazioni. A preoccupare, in particolare, è stato il caos sulla fiera di Sant’Antonino, con urla e grida improvvise. Non mancano i cartelli stradali precipitati al suolo e, in provincia, i lampioni bruciati.