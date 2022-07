Infortunio sulla pista da motocross a Velleia: giovane trasportato in elisoccorso

Intervento dell’elisoccorso nei pressi di Velleia a Lugagnano per recuperare un giovane caduto sulla pista da motocross. E’ successo oggi pomeriggio in alta Val d’Arda. Il giovane, classe 2007, stava correndo in moto nel tracciato apposito, quando è scivolato a terra. Gli operatori lo hanno trasportato in volo all’ospedale di Piacenza. L’infortunio riguarda il braccio e una gamba. Sul posto, anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

