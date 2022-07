Maltempo in Val Tidone: stalle senza luce, alberi sradicati e tetti distrutti

Distacchi di corrente a macchia di leopardo, linee telefoniche saltate, stalle senza elettricità e decine di alberi sradicati. Si fa pesante il bilancio dei danni lasciati dal maltempo che lunedì sera ha investito anche la Val Tidone. A Parpanese, un allevamento di bestiame da latte è dovuto ricorrere a un generatore di corrente per poter alimentare la stalla.

“Per fortuna un vicino ci ha prestato un generatore con cui possiamo mungere, refrigerare il latte e ripulire la stalla” dicono Giovanna e Roberto Paratici. Peccato che il generatore non possa servire anche l’abitazione e per l’uomo, che è costretto in carrozzina, i problemi raddoppiano. A Pecorara il vento ha divelto quattro pali della luce lasciando senza corrente il cimitero. Distacchi di corrente elettrica anche nel territorio di Caminata e a Bilegno di Borgonovo, dove la Chef Isa Mazzocchi dice “ho dovuto buttare un sacco di roba e mandare via clienti”.

Non si contano i tetti scoperchiati e gli alberi sradicati. Uno ha sfiorato il campo nomadi di Castel San Giovanni e le roulotte dove si trovavano anche dei bambini. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

