Amazon dona 120 apparecchi per aerosol a Croce Rossa per chi ha bisogno

“Fino a poche settimane fa per molte famiglie bisognose, di cui Croce Rossa di Piacenza si prende cura, fare anche un semplice aerosol risultava davvero complicato. Da pochi giorni, almeno questo non è più un grosso problema, grazie alla generosa offerta di Amazon (Sede Centrale), che quest’anno ha donato 120 apparecchi per aerosol nuovi”- è quanto annuncia la Cri.

“Come tanti altri marchi ben noti, Amazon è da anni al fianco di Croce Rossa, con generose donazioni a supporto del Comitato e della cittadinanza – si legge nella nota – come non ricordare il 2020 quando donò un fuoristrada e diversi pulmini nuovi; una ventata di aria fresca inestimabile per il parco mezzi Cri”.