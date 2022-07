Percorso di arte e natura, teatro con vista sulla valle: è la magia di Organico Perduca

Si sono messi in testa di recuperare la vecchia strada della Val Dorba – da Termine Grosso fin giù ai Pastori di Travo – per farla diventare un percorso di arte e natura, con opere realizzate con materiali naturali. E, nel frattempo, hanno creato dal nulla un teatro naturale che si affaccia sulla Pietra Perduca e che da questo mese è pronto ad ospitare circa 150 persone per eventi e concerti. È la magia di Organico Perduca, una nuova associazione formata da un gruppo di appassionati volontari, che sta per nascere in una delle zone più incantevoli del comune di Travo, tra le due Pietre. A guidare il gruppo è Alessandro Merli, agricoltore travese che ha messo a disposizione la propria azienda a Termine Grosso per la creazione del nuovo teatro naturale. Ma con lui c’è un gruppo di persone che si occupa di ambiti tra i più vari: moda, architettura, artigianato, arte, editoria o insegnamento. Insomma, il mix giusto per proporre qualcosa di innovativo sul territorio.

