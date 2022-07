Furto a “Oltre l’autismo”, Confapi Industria dona 2mila euro raccolti da 16 aziende

Ammonta a duemila euro la donazione fatta da Confapi Industria Piacenza per l’associazione “Oltre l’autismo”. A cui si aggiunge un impianto di sicurezza e un servizio di vigilanza messi a disposizione dalle aziende Metronotte Piacenza e Lasatron. La consegna si è svolta nella sede di Confapi Industria Piacenza alla presenza del direttore Andrea Paparo, della presidente di “Oltre l’autismo” Maria Grazia Ballerini, del presidente di Metronotte Piacenza ma anche componente di giunta di Confapi Pietro Ercini, della vicepresidente di Confapi Anna Paola Cavanna e dell’imprenditore Mauro Mazzocchi. “Quando abbiamo appreso la notizia dei furti avvenuti nella sede di “Oltre l’autismo” abbiamo pensato subito a come dare una mano – spiega il direttore Paparo – abbiamo pensato di avviare una raccolta di fondi fra le nostre aziende”.

Sedici fra realtà e imprenditori del territorio hanno aderito alla raccolta fondi: Acp International Food, Btf Costruzioni meccaniche, Barbara Boselli, Cad Disegni, Vincenzo Cerciello, Coro Marketing, Delta Inox, Gas Sales, Laminati Cavanna, Metalgrigliati (zincatura e metalli), Mpm, Nordmeccanica, Ponginibbi Luigi Spa, R&T assicurazioni, RMC e Zeca. Ad aggiungersi anche Ercini: “Come presidente di Metronotte Piacenza e proprietario dell’azienda Lasatron, oltre che componente di giunta di Confapi, ho pensato di contribuire – spiega – come Lasatron abbiamo installato nella sede dell’associazione un impianto di sicurezza, mentre come Metronotte abbiamo donato il servizio di vigilanza”.

Grande soddisfazione però è stata espressa anche da Ballerini: “Da parte mia posso solo esprimere un grande ringraziamento – spiega – non ci aspettavamo una generosità così grande: i furti che abbiamo subito ci hanno danneggiato perché ci avevano privato di contributi, donazioni e carte prepagate necessarie per le attività dell’associazione. Bene ora che grazie alla generosità di alcuni piacentini possiamo andare avanti”.