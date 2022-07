Vaccino, quarta dose per over 60: oltre mille prenotazioni nel primo giorno

Parte con decisione la quarta dose per gli over 60. Ieri, primo giorno di apertura delle prenotazioni, alle 18 del pomeriggio erano già 1.035 le persone che si sono fatte avanti per il richiamo e in tutta la Regione circa 11mila (su una platea di 850 mila persone, 56 mila nel Piacentino).

Un’impennata inattesa e decisamente buona se pensiamo che le prenotazioni per le fasce finora interessate (fragili e over 80) viaggiano attualmente sulle 446 prenotazioni ma seguono curve molto diluite nei giorni. Un incentivo psicologico arriva sicuramente dal balzo dei contagi che si avvia al picco e dall’invito a proteggersi e a proteggere i fragili in un circolo virtuoso, invito che arriva dal mondo sanitario.