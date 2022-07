Buoni spesa per famiglie in difficoltà: 218 domande accolte e 41 rigettate

E’ pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it – in forma anonima ma identificabile

per gli interessati – l’elenco delle domande ammesse ed escluse per l’erogazione dei

contributi, tramite buoni spesa telematici, a favore dei nuclei familiari più esposti agli

effetti economici dell’emergenza Covid 19. Lo fa sapere il Comune di Piacenza in una nota.

“All’esito delle istruttoria, riguardante le 259 istanze pervenute tra il 9 e il 15 maggio,

218 sono state accolte, mentre le restanti 41 sono state rigettate. La pubblicazione sul

sito web comunale ha valore di notifica a tutti gli effetti, seccondo l’ordine di arrivo

delle domande. Le motivazioni, in caso di mancato accoglimento, sono

espressamente indicate: è possibile presentare eventuali osservazioni entro il 22

luglio, esclusivamente con invio all’indirizzo Pec [email protected] (anche da casella non certificata),

specificando, nell’oggetto, “Osservazioni buoni spesa” e il numero identificativo della

domanda.

I buoni spesa digitali – il cui importo complessivo varia da un minimo di 150 euro

per i nuclei composti da una sola persona a un massimo di 350 euro per famiglie con

quattro componenti o più – verranno messi a disposizione dalla società Pellegrini Spa

direttamente ai beneficiari, che riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica

comunicato in sede di compilazione della domanda, una e-mail dal mittente

[email protected] . Si consiglia, pertanto, di controllare la posta

elettronica, con l’avvertenza ulteriore di prestare attenzione anche alla spam.

L’istruttoria delle domande pervenute successivamente alla data del 15 maggio è

attualmente in corso”.