Sfogo di un imprenditore sui social: “Bolletta da oltre 6mila euro, stroncati dalle spese “

“Questo mese mi è arrivata una bolletta della luce di oltre 6mila 600 euro (l’anno scorso era di 2.900) e sapete quanto cosa un pacchetto piccolo di tovaglioli che metto a disposizione dei clienti durante la somministrazione dei cocktail? Ben cinque euro”. E’ questo lo sfogo che Vincenzo Licari, intraprendente imprenditore 28enne e titolare di una enoteca e di una gelateria nel centro di Piacenza, ha affidato ai social. “Due mesi fa ho ricevuto una recensione di una persona che diceva che il mio gelato è di ottima qualità, ma far pagare un cono 2,80 euro non va bene. E infatti dovrebbe costare almeno 3,50 tuona Vincenzo perché i dipendenti (tutti in regola) costano almeno 14mila euro al mese, il costo del latte è triplicato e sapete quanti coni di gelato devo vendere per coprire solo quella bolletta? Purtroppo i clienti sono ignari di quanto i costi di gestione delle attività stiano lievitando”. E’ un grido di aiuto quello di Vincenzo che accende i riflettori sulla situazione che sta vivendo chi ha un’attività in proprio. Le spese delle materie prime sono arrivate alle stelle, a cui bisogna aggiungere le tasse e il costo del personale. “Non avete idea di come siamo messi, io ci sto rimettendo di tasca mia e così tanti altri commercianti e titolari- spiega – e il peggio deve ancora venire”.

