“Tramonto DiVino”, eventi di eccellenza enogastronomica fanno tappa a Piacenza

Oltre mille etichette regionali degustate in 7 tappe, abbinate ai prodotti Dop e Igp interpretati da grandi firme della cucina. Torna per il 17esimo anno “Tramonto DiVino” il tour del gusto che apparecchia le piazze dell’Emilia Romagna in un percorso che mette insieme sommelier Ais, chef, produttori e Consorzi per un grande racconto enogastronomico della nostra regione.

Due sono i format previsti di “Tramonto DiVino”: i ‘banchi d’assaggio’ in piedi e la formula sperimentata in questi ultimi due anni di ‘A Cena con Tramonto DiVino’ con i partecipanti seduti a tavola; quest’ultima si terrà a Piacenza il 23 settembre in piazza Cavalli con un evento ‘a Cena’ nell’ambito di ‘Piacenza è un mare di sapori’, la due giorni gourmet dedicata ai prodotti del territorio e la partecipazione di uno degli chef rappresentativi del territorio dell’Associazione Chef to Chef.

Tramonto DiVino è un evento di Enoteca Regionale, che prevede l’assaggio di oltre mille etichette divise nelle varie tappe. Insieme ai vini, protagonisti saranno i prodotti regionali certificati, messi a disposizione dai Consorzi partner delle Dop e Igp regionali con il record di presenze nell’ambito degli eventi di tramonto DiVino.

Infine a spettacolarizzare i prodotti in degustazione, una serie di show cooking condotti dai cuochi di CheftoChef emiliaromagnacuochi, l’Associazione con il maggior numero di chef stellati emiliano-romagnoli.