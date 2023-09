Piacenza capitale del gusto, il 15 e 16 settembre con “Un mare di sapori”

Un ricco programma caratterizza la decima edizione di “Piacenza è un Mare di sapori” la grande kermesse enogastronomica promossa dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia – Romagna, la Camera di Commercio dell’Emilia, il Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Piacentini, l’Associazione Italiana Sommelier AIS Emilia con sezione di Piacenza il Consorzio Piacenza Alimentare, l’Unioncamere Emilia-Romagna, Il Campus Agroalimentare di Piacenza “Raineri – Marcora”, Piacenza Expo .

Saranno le arcate di Palazzo Gotico e di piazza dei Cavalli ad ospitare le diverse iniziative che caratterizzano la due giorni del gusto. L’evento sarà aperto da “Telodoioilpanino” iniziativa rivolta agli studenti che all’uscita del primo giorno di scuola, potranno degustare un superpanino imbottito con Coppa piacentina DOP. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, la Tecnologa Alimentare Alessandra Scansani terrà una degustazione guidata per far conoscere meglio le tre DOP Piacentine, la proposta rivolta alla cittadinanza. Alle 19.30 l’imperdibile “Tramonto DiVino”, ultima tappa 2023 del roadshow, che racconta i sapori dell’Emilia – Romagna.

Attori dello show enogastronomico sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti e blogger pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione dai Consorzi e dalle cantine regionali. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno una selezione dei 44 prodotti Dop e Igp che rendono unica la nostra regione. Una schiera di Sommelier AIS racconteranno le 250 etichette di vini regionali messe in degustazione. Daniele Persegani, noto chef televisivo al fianco di Antonella Clerici nello show culinario di Rai 1 “E’ Sempre Mezzogiorno”, condurrà uno show-cooking dove proporrà in degustazione due sue ricette in cui Coppa Piacentina DOP e Pancetta Piacentina DOP saranno protagoniste.

TRAMONTO DIVINO

Tramonto DiVino, il tour del gusto dell’Emilia-Romagna giunto quest’anno alla 18° edizione, torna a Piacenza venerdì 15 Settembre all’interno della manifestazione “Piacenza è un Mare di Sapori” nella splendida cornice di Piazza dei Cavalli. In libera degustazione a partire dalle 19, 30 il meglio del vino e del cibo dell’Emilia -Romagna con oltre 250 etichette regionali servite e raccontate dai sommelier di AIS Emilia e Romagna.

In abbinamento ai vini, assaggi di prodotti DOP e IGP regionali: I tre salumi DOP Piacentini, (Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP), Prosciutto di Modena DOP, Grana Padano DOP, Mortadella Bologna IGP, Piadina Romagnola IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Squacquerone di Romagna DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Pesca nettarina IGP, Scalogno di Romagna IGP tutti preparati e serviti con l’aiuto di allievi e docenti dell’Istituto Alberghiero “Raineri-Marcora” di Piacenza. A rendere gourmet la serata ci penserà la creatività dello chef Daniele Reponi con la collaborazione dello chef Paco Zanobini.

Tramonto DiVino è un evento di Enoteca Regionale Emilia-Romagna in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, APT Servizi ed è organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle AIS di Emilia e Romagna.