Sono ventisei i vini premiati dalla Guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare” nell’ambito di “Tramonto DiVino”, il tour enologico dell’Emilia-Romagna giunto alla 18° edizione. Un numero record tra le eccellenze a livello regionale (nessuna provincia ne vanta di più), selezionate dai più autorevoli esperti del settore: i sommelier Ais.

La manifestazione, legata “Piacenza è un Mare di Sapori” in piazza Cavalli, ha proposto in degustazione oltre 250 etichette regionali servite e raccontate dai sommelier emiliano romagnoli in abbinamento ad assaggi di prodotti Dop e Igp regionali, tra cui spiccavano ovviamente coppa, pancetta e salame di Piacenza.

