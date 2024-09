“Tramonto DiVino”: quando la pancetta piacentina incontra il Grana Padano

Sabato 14 settembre sotto i portici di Palazzo Gotico a partire dalle 19 si svolgerà la tappa finale di Tramonto Di Vino con ampia scelta di degustazioni tra le 400 etichette di Vini regionali in abbinamento con le eccellenze gastronomiche della regione.

le tre eccellenze dop

Per l’occasione, il Consorzio dei Salumi DOP Piacentini avrà una postazione dedicata per dare l’opportunità ai partecipanti di degustare in purezza Coppa, Salame e Pancetta piacentina con il direttore del Consorzio, Roberto Belli, che illustrerà la storia e le caratteristiche uniche e distintive dei tre Salumi DOP. Tra questi, la pancetta piacentina DOP sarà protagonista di uno sposalizio gastronomico con il Grana Padano DOP, ospite d’onore della tappa finale.

In pratica, Michele Mauro, il Cuoco Gentleman realizzerà un piatto gourmet. Si tratta di un Risotto, a base di riso carnaroli del Delta del Po IGP, cucinato al Gutturnio DOC e la sua riduzione aromatica con Grana Padano DOP 24 mesi e Pancetta Piacentina DOP resa croccante, grazie a una rapida cottura al forno. Un sodalizio innovativo e originale per un’esperienza gustativa unica, da replicare anche a casa sui fornelli domestici, come piatto corroborante ed appetitoso, da gustare anche nelle giornate autunnali e in grado di soddisfare il gusto e il palato di tutti, dai grandi ai piccini.