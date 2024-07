“Sapori in paradiso”: a Recco la focaccia incontra i salumi piacentini

Dopo il successo del primo incontro del luglio 2023 “Sapori in paradiso”, l’iniziativa organizzata dal Consorzio salumi Dop piacentini in collaborazione col Consorzio focaccia di Recco col formaggio Igp, prosegue con il secondo appuntamento programmato per il 25 e 26 luglio.

La collaborazione tra i due consorzi

Il fine è quello di valorizzare e far scoprire i segreti e il mondo di tradizioni, storia e valori che caratterizzano coppa, pancetta, salame Dop piacentini e focaccia di Recco col formaggio Igp. Collaborazione iniziata diversi anni fa sul riconoscimento di quanto hanno in comune, a partire dal territorio della Val Trebbia che li unisce, sconfinando da Genova alla provincia piacentina, in quella valle che il premio Nobel Ernst Hemingway, definì “La valle più bella del mondo”.

Il programma della due giorni

A partire dal pomeriggio del 25 luglio ci sarà il primo appuntamento all’imbarcadero di Recco per partire alla volta dell’Abbazia di San Fruttuoso, restaurata e riaperta al pubblico grazie al Fai e raggiungibile solo via mare o a piedi. Dopo la visita si tornerà in barca a Recco per ritrovarsi la sera sulla terrazza del ristorante Manuelina, dove avverranno seguiranno le presentazioni dei due consorzi promotori di “Sapori in Paradiso”.

I piacentini per l’occasione sveleranno l’affascinante mondo dell’arte della norcineria raccontando e dimostrando le tradizioni più segrete che accompagnano le preparazioni delle Dop.

I recchesi si esibiranno nel loro coinvolgente “Cooking show” con la preparazione della loro focaccia, mostrando la loro grande abilità e manualità che questa eccellenza gastronomica richiede.

Il giorno successivo, venerdì 26 luglio alla mattina, partirà la visita riservata e guidata al Santuario del Suffragio Patrona di Recco, luogo di particolare interesse storico artistico. Infine, ci sarà il pranzo a Sori con menù tipico ligure in uno dei ristoranti associati al Consorzio Focaccia di Recco.

L’OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE

I produttori nell’aderire al percorso dei prodotti Dop e Igp, informano correttamente il vasto pubblico sulle differenze di qualità con analoghi prodotti generici, una scelta che oggi viene confortata dagli apprezzamenti dei media e dal gradimento di un pubblico ogni giorno più vasto.

Sapori, profumi, storie e tradizioni sono fortemente ancorati ai rispettivi territori che trovano, grazie alla vicinanza dei loro confini geografici. Il programma rientra fra le Attività realizzate con il contributo del Ministero dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste che il Consorzio di tutela salumi Dop piacentini e il Consorzio della focaccia di Recco col formaggio Igp portano avanti insieme per la valorizzazione dei rispettivi prodotti contraddistinti da riconoscimento Ue..