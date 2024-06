I salumi piacentini conquistano Francoforte al festival Supermarkt Stars

Al Supermarkt Stars 2024, evento clou dell’estate nel mondo della vendita al dettaglio di generi alimentari in Germania, i salumi Dop piacentini hanno raccolto – come è loro consuetudine – grandi apprezzamenti.

Nella splendida cornice del Palmengarten di Francoforte, in un Paese così importante per l’export italiano, il Consorzio di tutela salumi Dop piacentini ha presenziato con una propria area dedicata alla degustazione di coppa, salame e pancetta.

La compagine del Consorzio, capitanata da Lorella Ferrari – segretaria del Consorzio salumi piacentini – ha visto la partecipazione di Lorenzo Sgorbani, collaboratore indipendente del Consorzio e il supporto in loco dell’interprete tedesca Stefania Lettini, ha avuto un bel daffare a somministrare degustazioni e a informare i tanti interessati sulle caratteristiche qualitative e distintive dei tre “gioielli” nostrani.

“Una nuova esperienza del Consorzio di tutela salumi Dop piacentini,” – ha dichiarato il Presidente Antonio Grossetti – in terra germanica da tempo impegnato a promuovere le eccellenze della salumeria piacentina anche all’estero per guadagnare nuovi spazi commerciali in favore dei propri associati”.