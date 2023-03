“Vittoria per i nostri salumi”, ma è Piacenza Meme: la gaffe dell’eurodeputata leghista

“W i salumi italiani. Dopo aver stravinto la classifica dei formaggi, l’Italia vince anche con i salumi! Abbiamo i prodotti migliori al mondo, le schifezze e gli insetti li lascio mangiare ai folli burocrati europei”. Così l’europarlamentare della Lega Alessandra Basso ha esultato per il piazzamento dei salumi piacentini in testa a una graduatoria internazionale: in realtà, però, si tratta di un’immagine scherzosa inventata dalla pagina social Piacenza Memes. Una gaffe in piena regola, dunque, per l’esponente del Carroccio.

