Da internet alla carta, sette giorni di umorismo con la pagina di Piacenza Memes

Prende in via Sabato 18 novembre, dalle pagine di Libertà la rubrica “Sette giorni di meme”, l’umorismo del web e dei social trasposto sulla carta da Gabriele Paratici e Nicola Takhta-Bornian, il fondatore e gli admin (in gergo gli amministratori) di Piacenza Memes.

Piacenza Memes è una pagina social presente sui canali Facebook, Instagram e Tik Tok che ha come obiettivo principale quello di portare leggerezza e risate attraverso un’ironia mirata al territorio e a tutto ciò che è piacentino. Al tempo stesso i due gestori non nascondono l’ambizione di candidarsi come veicolo di promozione delle eccellenze locali (che sono tante): gastronomiche, artistiche o culturali.

Come fare tutto questo? Attraverso i Memes appunto, che nient’altro sono che fotografie o video integrati con una frase d’impatto, principalmente di natura comica. L’unione tra un’immagine che spesso diventa iconica o facilmente riconoscibile tratta da programmi tv, film o semplicemente diventata virale, con una scritta che ne amplifica l’effetto. “Possiamo dire che è la comicità del nuovo millennio – spiegano gli admin -. E’ una vignetta facilmente interpretabile da chiunque ne conosca o riconosca le regole base”.

“Noi, rispetto alla “concorrenza”, abbiamo voluto sottolineare il nostro territorio, la nostra piacentinità – proseguono Paratici e Takhta-Bornian -. Scherzandoci sopra ma anche valorizzandola. E infatti uno dei punti di forza della pagina è sicuramente l’esaltazione del campanilismo in competizione con le realtà limitrofe (Cremona, Parma, Lodi, sempre che si possano chiamare città, ovviamente) . Ma il punto cardine rimane la presa in giro dei difetti e delle abitudini dei piacentini. Una stella polare attraverso la quale esprimere un velato spirito critico pregno di ironia. Con l’ambizioso e complesso obiettivo di prendersi tutti un po’ meno sul serio. Persino i Piacentini. Perché unire le forze con Libertà? Perché l’unione fa la forza, perché un sorriso è universale, ma soprattutto perché il mondo della carta stampata e quello dei social, paradossalmente, hanno lo stesso obiettivo: informare, intrattenere, far riflettere e a volte anche sorridere e divertire”.

