Dichiarazione d’amore alla Besurica: “Ho ammirato la bellezza del tuo volto”

L’autore si firma come “Fabio da Modena” e a quanto pare sembra proprio aver perso la testa per una donna di nome Elena. Ha fatto presto il giro dei social, grazie anche alle pagine Instagram e Facebook di Piacenza Memes, la curiosa dichiarazione d’amore stampata su alcuni cartelloni pubblicitari comparsi in questi giorni alla Besurica.

“Elena – si legge – ti ho conosciuta per poco tempo, ma mi sento lo stesso fortunato. Ho ammirato la bellezza del tuo volto e mi hai fatto scoprire che oltre a stupirmi per un cielo stellato, potevo stupirmi guardando i tuoi occhi”.