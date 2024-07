Una Coppa in regalo a Tadej Pogačar: la sorpresa di due tifosi piacentini

Una Coppa in omaggio per Tadej Pogačar. Oggi (1° luglio) il ciclista sloveno, protagonista del Tour de France 2024, ha ricevuto in regalo il tipico salume del nostro territorio, prima della partenza della carovana gialla nel piazzale di viale Malta: a consegnargli la Coppa sono stati i gestori della pagina Instagram “Wattdalsass”, Lorenzo Casella e Filippo Cordani, due ciclisti piacentini presenti tra il pubblico dietro le transenne. Il filmato è stato ricondiviso anche da Piacenza Memes.