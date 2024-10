La pioggia non dà tregua: sulla scalinata di Barriera Milano compare una cascata

Ora anche Piacenza ha le sue “cascate”.

La pioggia che da stamattina, 8 ottobre, si sta abbattendo sulla città ha infatti creato un fenomeno curioso e decisamente inusuale: lungo la scalinata che mette in collegamento Barriera Milano a via XXI Aprile l’acqua, nel fluire lungo i gradini, ha generato una vera e propria cascata. Una situazione che non è sfuggita a qualche piacentino di passaggio, che ha subito filmato la scena inviandola alla pagina Instagram di Piacenza Memes.

Subito virale il video che recita “le cascate di Piazzale Milano”.