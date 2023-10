Ragazzi si arrampicano sul ponte ferroviario e si tuffano nel fiume Po IL VIDEO

L’ultima follia di un gruppo di ragazzi è documentata sulle pagine social di Piacenza Memes: in un video girato domenica pomeriggio si vedono alcuni giovani, a quanto pare maggiorenni, tuffarsi nel fiume Po dal ponte ferroviario. Uno è addirittura salito in cima alla campata.

Nelle immagini si vede un ragazzo lanciarsi in acqua tra il boato di una piccola folla; secondo i testimoni si tratterebbe di una compagnia impegnata in una grigliata.

