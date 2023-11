Salumi Dop piacentini protagonisti in 35 ristoranti della Germania

Ancora una volta i salumi piacentini Dop sono protagonisti in 35 ristoranti di Dusseldorf, Francoforte, Monaco e Colonia dal 13 al 19 Novembre 2023. L’iniziativa si svolge nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel Mondo, la rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità. Per una settimana, nei locali aderenti all’iniziativa, viene servito a tutti i loro clienti il tipico antipasto piacentino con Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina. Una vera restaurant week dove i salumi piacentini potranno essere gustati da tanti ospiti diventando veri ambasciatori dell’eccellenza gastronomica della città di Piacenza.

Infatti, saranno oltre diecimila le degustazioni che si effettueranno e questo sicuramente è il modo migliore per promuovere le eccellenze piacentine, facendole assaggiare in un Paese che è il maggiore importatore di salumi italiani.

“E’ un’ulteriore e importante opportunità per far conoscere direttamente al consumatore tedesco il valore qualitativo dei nostri salumi DOP attraverso un progetto cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalizzato alla valorizzazione del marchio consortile – spiega il direttore del Consorzio Roberto Belli introducendo il nuovo appuntamento internazionale in programma -. Grazie al contatto diretto con i ristoratori, a cui è stato fornito un tutorial dettagliato per come affettare e proporre le tre eccellenze piacentine, oltre alle informazioni necessarie sulle loro caratteristiche distintive, i consumatori saranno guidati alla scoperta delle nostre DOP. Uno degli obiettivi del progetto è proprio sensibilizzare il pubblico sui temi portanti il sistema di qualità delle produzioni certificate europee, favorendone il consumo”.

La settimana di degustazione è stata presentata in occasione di un altro importante evento tenutosi giovedì 9 Novembre presso il negozio di specialità italiane “Lettinis” nel cuore di Düsseldorf. In un idilliaco cortile interno al civico Jahnstraße 36, si sono trovati giornalisti della stampa enogastronomica tedesca, food blogger e buongustai amanti della cucina italiana ai quali sono stati presentati e raccontati i Salumi Piacentini DOP, attraverso una degustazione guidata che ne ha messo in risalto le peculiari caratteristiche distintive. Un viaggio tra i profumi e i sapori di una tradizione senza tempo dove storia, tradizione, artigianalità esprimono un legame inscindibile con il territorio.