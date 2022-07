Doppia laurea in Diritto e Economia: Graduation day in Cattolica per sette studenti

Graduation day per sette studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, nell’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica di Piacenza. Fra loro – questa la nota saliente della giornata – hanno discusso la tesi i primi quattro studenti, incoraggiati nel loro percorso di studi verso la Doppia laurea (5+1), iscritti al Corso in Diritto ed Economia, che rappresenta un unicum in Italia: con un solo anno aggiuntivo questo corso consente infatti di ottenere una seconda laurea magistrale in Gestione d’azienda o, alternativamente, in Banking e Consulting.

Alla presenza di Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica, la commissione di laurea è stata presieduta dalla preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara.

Parlando della possibilità della doppia laurea Anelli ha spiegato che “la duplicità valorizza oggi chi vuole impegnarsi per arricchire la competenza giuridica con quella di carattere economico”. “Chi si laurea seguendo questo corso – ha aggiunto il Rettore Anelli – porta a termine un percorso impegnativo in cui ha approfondito materie diverse, benché contigue, che gli consentono di avere una preparazione dall’orizzonte più esteso e una competenza professionale più articolata, utile per affrontare i problemi con una visione che potremmo definire stereoscopica”.

Un punto, questo, cui ha fatto riferimento anche il preside Fellegara: “La doppia Laurea nasce dalle esigenze più volte rappresentate nei frequenti contatti con il mondo del lavoro, soprattutto delle professioni e delle grandi imprese. La conoscenza degli apparati legislativi si sposa con l’essere uomini e donne di impresa, perché sempre di più è richiesto di coniugare la visione dell’impresa come sistema produttivo con il contesto normativo di riferimento”.

Tanti gli applausi e le congratulazioni per i sette neolaureati: Maria Francesca Frassanito, Carmen Ilaria Iaia, Giovanna Quatela, Luca Tornisello, Lorenzo Galandini, Matteo Milanesi e Sara Sprega. Tutti i neo laureati hanno espresso «soddisfazione per la crescita sia accademica sia umana». “Nel corso degli studi universitari ci siamo sentiti accompagnati verso il mondo del lavoro e possiamo dire di avere acquisito quelle doppie competenze che ci erano state prefigurate all’inizio del nostro percorso di formazione”.

Ora sono pronti a misurarsi con le sfide proposte dal mondo del lavoro, coltivando legittime ambizioni. “Il mio obiettivo – ha detto Luca Tornisello – è di intraprendere la carriera internazionale. All’estero ho già compiuto un semestre di studio e mi sono reso conto della peculiarità di questa Doppia Laurea offerta della sede di Piacenza della Cattolica; diversi colleghi faticavano a comprendere un percorso che connette due ambiti distinti, ma che nel nostro iter formativo sono strettamente intrecciati”

«Questo corso riscuote interesse su tutto il territorio nazionale – ha concluso il professor Marco Allena, coordinatore del corso di laurea -: la possibilità di ottenere una laurea in Economia con un solo anno in più di studio a quella in Diritto è molto apprezzata dagli studenti. Si tratta di una doppia Laurea difficile da conseguire, che richiede sei anni di studio impegnativo, ma chi è volenteroso ne trae grande beneficio per la propria carriera. È un percorso di formazione unico nel panorama nazionale che sta suscitando davvero un interesse crescente”.