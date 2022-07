Sindacalisti arrestati, oggi il corteo in città: in arrivo pullman da tutta Italia

Previsti almeno 1.500 manifestanti oggi a Piacenza per la mobilitazione nazionale in solidarietà ai sindacalisti arrestati. Con pullman provenienti da tutta Italia, non solo dei SiCobas e di Usb ma anche di Adl Cobas, Sgb, Slai Cobas per il sindacato di classe, Cub Trasporti, UniCobas, Cobas Sardegna, Usi-Cit, e poi centri sociali come Askatasuna, Iskra di Napoli e svariati collettivi. C’è preoccupazione – stando a istituzioni e forze dell’ordine – sul fronte dell’ordine pubblico.

“Sarà un corteo sicuramente arrabbiato, ma assolutamente pacifico” rassicura Gianluca Franciosi di SiCobas, durante una conferenza stampa indetta ieri nella sede del sindacato in via Colombo.

VIABILITA’ – Sul fronte della viabilità, lungo il percorso della manifestazione che prevede il raduno dei partecipanti dalle 13 ai giardini Margherita per poi snodarsi, dalle 14.30, lungo via Dei Mille, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Trieste, via Manzoni, via Farnesiana, piazzale Veleia e piazzale Libertà, ritornando al punto di ritrovo iniziale – si prevedono, scrive il Comune in una nota, temporanei rallentamenti o momentanee interruzioni della circolazione, per consentire il passaggio in sicurezza del corteo. Si consigliano, pertanto, itinerari alternativi al tragitto della manifestazione.