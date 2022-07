Alternativa per Piacenza: “Roncaglia ostaggio dei camion. Limitare il transito”

“Limitare il traffico pesante all’interno dell’abitato di Roncaglia, in termini di dimensione o peso dei mezzi e in termini di orario di transito”. È questa la richiesta che i consiglieri di Alternativa per Piacenza (ApP) Stefano Cugini e Luigi Rabuffi hanno presentato, attraverso un’apposita mozione, al sindaco Katia Tarasconi e alla giunta. Nell’occhio del ciclone finisce la questione del traffico di camion e mezzi pesanti che giorno e notte rende invivibile l’esistenza di chi abita nella frazione: “Gli abitanti di Roncaglia denunciano da anni il progressivo aumento del traffico pesante al servizio degli insediamenti logistici e produttivi – si legge nella mozione – fra l’altro il transito dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria, anziché sull’arteria autostradale, è funzionale a risparmiare il pedaggio di una o più tratte, a parità di chilometraggio”.

I consiglieri evidenziano anche i problemi con cui la frazione è costretta a misurarsi ormai quotidianamente: “Questo transito di migliaia di mezzi pesanti al giorno genera fenomeni di pericolosità per gli utenti della strada, che devono attraversare la stessa per raggiungere negozi e attività di servizio ubicate sul lato opposto”.